La reine du Marché-Concours est bernoise

Les Miss et leurs chevaux ont fait le show mercredi soir, à Saignelégier. Elles étaient 17 candidates à vouloir remporter la couronne de Miss Marché-Concours. Jurassiennes pour la plupart, certaines sont venues des cantons de Fribourg, Neuchâtel ou encore Berne, pour défiler à cheval. Elles ont ensuite proposé une chorégraphie avec leur monture. En tenue western et en robe de soirée, elles se sont présentées au jury, composé de neuf membres du comité du carnaval du Noirmont. Ces neuf messieurs avaient la lourde tâche de départager les concurrentes. Et ils ont été séduits par une candidate en particulier : Amandine Mottet, assistante en soin et santé communautaire de 32 ans, habitante d’Orvin :