Terroir : la taillaule neuchâteloise

On la déguste régulièrement au petit déjeuner mais on oublie parfois qu’elle est typiquement neuchâteloise. La taillaule est le quatrième produit du terroir à l’honneur dans notre série d’été cette semaine. Après la viande, le fromage et le poisson présentés en début de semaine, ce pain avec ou sans raisin fait la fierté des boulangers de la région. Présentation avec Francis Grandjean, co-auteur d’un livre de recettes sur les produits du terroir neuchâtelois :