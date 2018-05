L’Hôpital du Jura bernois invite ses voisins à dialoguer pour l’avenir

Le protectionnisme hospitalier n’a plus sa place en 2018, selon le directeur de l’Hôpital du Jura bernois. Contacté par nos soins, Dominique Sartori dit regretter la stratégie du canton de Neuchâtel qui souhaite limiter le volume des cas d’hospitalisation non plus seulement pour les établissements figurants sur sa liste hospitalière, mais pour l’ensemble des hôpitaux suisses. En clair, pour certains cas non urgents, les patients neuchâtelois ne pourraient par exemple plus se faire soigner à l’Hôpital du Jura bernois. Dominique Sartori nous livre sa réaction face à cette annonce faite fin avril et ses potentielles conséquences financières pour l’HJB :