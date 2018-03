Le monde des transports change, TransN aussi

On ne voyage plus tout à fait comme autrefois. Mardi à Berne, les entreprises de transport suisses tirent un premier bilan de leur chantier baptisé « Billet de transports publics 2020. » L’objectif, c’est de simplifier l’utilisation et le payement dans les transports en commun.

Dans le canton de Neuchâtel, TransN a adopté le payement via l'application pour smartphone Fairtiq en décembre dernier. Une nouveauté qui suscite l'intérêt des usagers, comme le confirme Pascal Vuilleumier, directeur général de TransN, qui était l'invité de la Matinale RTN mardi. Il a également réagi à l'initiative sur la gratuité des transports publics et à la disparition des contrôleurs de trains traditionnels.

Réécoutez l'intégralité de l'interview ici. /Jhi