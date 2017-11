Des produits estampillés « Parc du Doubs »

Le Parc du Doubs veut mieux faire connaître ses produits du terroir et le savoir-faire de ceux qui les confectionnent. L’institution - qui couvre un territoire qui va du Locle à Clos du Doubs - a mis au point un label durant l’année en cours. Certains critères doivent être respectés pour obtenir la certification « Parc du Doubs ». Le produit doit être issu au minimum à 80% du territoire du parc régional et doit respecter certaines normes écologiques et environnementales. Seize produits – des fromages, des miels et des eaux-de-vie - issus de cinq producteurs ont ainsi été labellisés cette année. Des premiers résultats qui satisfont les responsables du projet au sein du Parc du Doubs. L’un d’entre eux, Gaëtan Gyger, note que ce n’est pas la quantité de producteurs ni une hausse importante des ventes qui sont visées en premier. Il s’agit avant tout de « mettre en avant le savoir-faire de la région et d’aider les producteurs dans leurs démarches de communication ». Le Parc du Doubs relève que d’autres produits pourront être labellisés dès les premiers mois de l’année prochaine.

L’institution indique, par ailleurs, qu’elle a lancé une autre nouveauté cette année, soit la confection d’une « bière du parc ». La première mise en bouteille interviendra d’ici fin 2017. Le Parc régional du Doubs souhaite, enfin, pérenniser la recette traditionnelle de Tête de Moine au feu de bois dont le producteur – Bernard Froidevaux à Montfaucon – arrive à l’âge de la retraite. Trois repreneurs se sont d’ores et déjà manifestés. /comm + fco