De nouvelles bandes pour protéger les hockeyeurs

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds au chevet des joueurs de hockey sur glace. Le législatif se prononce mardi prochain sur une demande de crédit de 270'000 francs destinée au remplacement des balustrades vieillissantes de la patinoire des Mélèzes, dans un sport où les charges deviennent de plus en plus lourdes et le jeu toujours plus rapide.

Un tiers de blessures évitables

Selon les statistiques établies par le Bureau de prévention des accidents (BPA), plus d’un tiers des blessures survenues lors de chocs contre la bande peuvent être évitées en changeant simplement les infrastructures actuelles par des bandes absorbantes.

Un institut spécialisé a réalisé une batterie de tests, qui a notamment mesuré la déformation des matériaux ou les charges biomécaniques exercées sur des mannequins, comme lors des crash-tests automobiles.

Obligation de Swiss Ice Hockey

Ces essais révélateurs ont conduit Swiss Ice Hockey à prendre des mesures drastiques : tous les clubs de Ligue nationale – National League et Swiss League – ont l’obligation de disposer d’une enceinte dotée de bandes absorbantes dès la saison prochaine.

Un rejet de la demande de crédit de 270'000 francs par le Conseil général mettrait le HC La Chaux-de-Fonds dans une position fâcheuse vis-à-vis de l’institution faîtière du hockey sur glace helvétique. À terme, la licence de jeu du club chaux-de-fonnier pourrait lui être refusée. /mne-mwi