Creux-du-Van : une partie du cirque bientôt interdite au public ?

La préservation du Creux du Van est mise à l’enquête publique. C’est ce qu’indiquent vendredi les cantons de Vaud et Neuchâtel. Cette période court jusqu’au 18 décembre.

Le site est reconnu d’importance nationale pour son paysage et sa biodiversité. Ce plan prévoit que la moitié du cirque du Creux-du-Van ne soit plus totalement accessible au public afin, notamment, de préserver la flore.

En 2016, la consultation a réuni une septantaine d’avis divergents sur les objectifs et les priorités, qui vont de la protection stricte au développement. Aujourd’hui, les autorités estiment avoir fait une pesée des intérêts agricoles, sylvicoles et touristiques. Dans les grandes lignes, Vaud et Neuchâtel souhaitent que le site « soit à l’avenir protégé et valorisé plutôt que simplement consommé ». /aju-comm