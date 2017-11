Près de 1200 panneaux solaires sur les patinoires du Littoral

Le quartier de La Maladière à Neuchâtel accueillera une installation photovoltaïque supplémentaire. Après Microcity, le stade de football, le Nid-du-Crô ou encore le CSEM et la STEP, la patinoire annexe du Littoral accueillera des panneaux solaires sur son toit. La mise en service de cette installation est prévue pour le début du mois de février.

Cette réalisation est le fruit d’une collaboration entre la Société anonyme immobilière des patinoires du Littoral neuchâtelois (SAIPLN) et l’entreprise Viteos qui financera et gèrera la production et la distribution du courant sur le réseau. La toiture de la patinoire est mise à disposition du fournisseur d’électricité pour 25 ans.

Au total, ce sont 1188 panneaux solaires qui produiront 310'000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 89 ménages. /comm-lre