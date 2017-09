Distinction nationale pour un rappeur bernois

Le 9e Prix du bilinguisme revient à un chanteur. Le rappeur Greis, de son vrai nom Grégoire Vuilleumier, a obtenu vendredi soir à Bienne cette distinction nationale dans le cadre de la manifestation publique « First Friday ». Ce prix récompense ses actions et engagements en faveur du plurilinguisme. Pour marquer ses 10 ans en solo, l’artiste de 39 ans a sorti son premier disque uniquement en français, intitulé « Anatomy », en 2013. Mais auparavant, il a sorti une dizaine d’albums, principalement en suisse allemand. Grégoire Vuilleumier est né à Lausanne. « Je me sens romand et alémanique à la fois. Ce qui me tient à cœur, c’est le combat pour maintenir l’égalité des chances, pour que mes enfants puissent avoir les mêmes opportunités que moi, qu’ils soient pauvres, riches, bêtes ou intelligents », explique-t-il. /bbo