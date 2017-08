Sans chauffeur, la voiture a dévalé la forêt de Serrières

Plus de peur que de mal à Neuchâtel.

Entre lundi et mardi matin, une voiture stationnée à la rue de la Caselle s’est mise en mouvement toute seule. Le véhicule a ainsi parcouru une septantaine de mètres dans la rue avant de traverser un carrefour, pour finalement enfoncer les barrières de sécurité et plonger dans la forêt de Serrières. La voiture a alors terminé sa course sur un chemin piétonnier.

Heureusement, outre les dégâts matériels, personne n’a été touché.

Conductrice dénoncée

Pour dégager le véhicule, une entreprise spécialisée a été appelée à se rendre sur les lieux avec une auto grue. Les opérations ont nécessité une fermeture d’une partie du chemin de la Justice pendant 2 heures.

La conductrice du véhicule a été dénoncée au Ministère public. Elle encourt des sanctions administratives. /comm-jha