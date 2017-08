Chars romains à 4 chevaux : la dame a pris le meilleur sur l’homme

La course de chars romains à quatre chevaux avait une saveur particulière pour un couple du Peuchapatte. Romain et Lucia Vuillaume se faisaient concurrence dimanche en fin de journée à Saignelégier dans cette épreuve-phare du Marché-Concours national de chevaux. Partie de la première position, Lucia Vuillaume a maintenu son rang durant les deux tours et s’est ainsi imposée. Son mari, parti de la 5e place, s’est classé au 5e rang. /bbo