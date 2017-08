Bilan positif pour le Marché-Concours

Au moins 40'000 visiteurs ont participé au Marché-Concours national de chevaux. Estimation faite par les organisateurs dimanche en fin de journée. La manifestation, la 114e du nom, a eu lieu ce week-end à Saignelégier. L’événement s’est conclu par le cortège suivi des traditionnelles courses. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs. « On a eu beaucoup de chance avec le temps. Il a plu uniquement vendredi soir et le champ de course était finalement très favorable », explique le président du comité d’organisation. Gérard Queloz affirme, par ailleurs, que « par rapport à 2016, je pense qu’on a eu un petit plus de visiteurs, malgré une hausse du prix des entrées ».

Pour cette cuvée 2017, le Tessin était le canton invité et la Garde Républicaine de Paris était aussi de la partie. « Pour moi, le clou de la manifestation a été le spectacle présenté par les Tessinois. C’était fabuleux. Ce qui m’a pris aux tripes, c’est qu’ils ont réussi à associer les chevaux avec la culture, les arts, le théâtre. Ça se mariait bien avec une belle musique^», détaille Gérard Queloz.

Absence du cheval de Johann Schneider-Ammann

Le Conseil fédéral était représenté par Johann Schneider-Ammann lors de la partie officielle. Le cheval du politicien suisse, « Voltero », n’a finalement pas pu participer à cette édition.

Fribourg en 2018

Pour la 115e édition en 2018, c’est le canton de Fribourg qui sera invité. Le nom du syndicat convié l’an prochain n’est pas connu mais il proviendra du Jura. /bbo