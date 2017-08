Le rock a pris possession des arènes d'Avenches et d'un public conquis jeudi soir. No One Is Innocent, The Sisters of Mercy et Marilyn Manson ont chanté, crié, hurlé tout en faisant cracher les guitares électriques.

Rock Oz'Arènes se poursuit vendredi et samedi avec une programmation un peu plus douce : Gotthard, Vintage Trouble, Ben Harper ou encore Franz Ferdinand sont à l'affiche de cette 26e édition. /mvr