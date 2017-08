Un cor des Alpes de 14 mètres à Saignelégier

14 mètres et 250 kilos. C’est la longueur et le poids du cor des Alpes visible jeudi soir à proximité de la halle-cantine de Saignelégier. C’était l’occasion pour le Lucernois Walti Sigrist de dévoiler son savoir-faire dans le cadre de la Semaine du cheval. L’hymne national suisse a notamment été joué. Cet instrument figure parmi les plus grands du monde. /bbo