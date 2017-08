Présentation surprenante du syndicat de Bellelay

« Ça sera peut-être assez surprenant ». Ce sont les propos de Pierre Koller, président du syndicat de Bellelay pour qualifier les deux présentations de son entité prévues ce week-end au Marché-Concours. Le groupement, créé en 1907 soit il y a 110 ans, est l’invité de la grand-messe du cheval qui aura lieu de vendredi à dimanche à Saignelégier. Le syndicat se produira durant environ 30 minutes. Quelque 130 membres prendront part aux prestations qui verront la participation d’au moins 60 chevaux.

« Quelques numéros piquants »

« On va démontrer que Bellelay a toujours son grain de folie », détaille Pierre Koller. Il précise « qu’au moins sept étalons seront présentés et que beaucoup d’enfants feront partie du spectacle ». L’homme lâche, par ailleurs, « qu’il y aura quelques trucs qui ne se sont jamais vus sur l’esplanade du Marché-Concours ». Pierre Koller espère que tout se passera bien. « Un ou deux numéros sont véritablement piquants. Il y aura, par exemple, un quadrille campagnard avec des chevaux qui devront notamment sauter par-dessus des troncs ou encore une pyramide mêlant chevaux et enfants ».

Le plus spectaculaire reste secret

L’homme de Bellelay ne dévoile toutefois pas le plus croustillant. « Il y a surtout une figure qui nous fait un peu souci. On n’aura pas toujours les pieds sur terre », affirme Pierre Koller. L’habitant de Bellelay conclut. « Pour innover, il fallait trouver des idées qui sortent de l’ordinaire. On est un peu des casse-cous. /bbo