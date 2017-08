Une Taignonne soigne les dents des chevaux

Alexia Passello est dentiste. Oui, mais la particularité, c’est que la Franc-Montagnarde de 25 ans soigne la dentition… des chevaux. L’habitante des Enfers – dont l’intitulé exact de sa fonction est technicienne dentaire équin – se montre active partout en Suisse romande et s’occupe, en moyenne, de six chevaux par semaine, toutes races confondues. Elle manipule les dents des équidés depuis trois ans et ses interventions durent généralement entre 30 minutes et 1h15 environ. Alors que la Semaine du cheval bat son plein et que le Marché-Concours national de chevaux a lieu ce week-end à Saignelégier, nous avons profité d’assister à une intervention mardi soir à Pontenet dans le Jura bernois. /bbo