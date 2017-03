Le Salon des inventions, un tremplin sans garantie de succès

Remporter un prix au Salon International des inventions de Genève ne garantit pas de pouvoir commercialiser son produit. La 45e édition, qui a été présentée mercredi matin, se tiendra du 29 mars au 2 avril à Palexpo. Quelque 725 exposants venus de 40 pays vont exposer leur trouvaille lors de la plus importante manifestation du genre au monde.

Le Vaudruzien Christian Pignolet avait tenu un stand en 2012. Il se souvient « d’une expérience extraordinaire qui offre la possibilité de nombreux contacts ». Il avait présenté un système simplifié pour fixer des lampes au plafond, imaginé avec son épouse. Cette invention avait beaucoup plu et suscité un grand intérêt. Il avait d’ailleurs glané la médaille d’or dans la catégorie électricité. Cinq plus tard, son produit n’est pas commercialisé, faute de moyens financiers. « Après le Salon, j’ai eu deux prises de contact importantes dont une qui a entraîné la création d’une société pour pouvoir développer le produit. Mais pour le fabriquer à grande échelle, il est nécessaire d’utiliser le procédé de l’injection plastique. Et pour chaque pièce - il y en a sept - il faut concevoir un moule d’injection qui coûte 30'000 francs, soit au total 210'000 francs. Une somme dont je ne dispose pas », explique Christian Pignolet. Cet habitant de Cernier n’a pas pour autant ranger son invention au placard. Il espère toujours trouver un investisseur pour la commercialiser. /jpp