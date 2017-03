Les Verts veulent faire carton plein

Les Verts neuchâtelois sont gonflés à bloc en vue des élections cantonales neuchâteloises. Le parti lance 113 candidats dans la course au parlement alors que Fabien Fivaz est candidat au Conseil d’Etat. Les candidats s’engagent à défendre une politique durable en prenant en compte les dimensions sociales, écologiques et économiques. Trois thématiques majeures sont mises en avant : la mobilité et la priorité aux transports publics et à la mobilité douce. Le social, où les Verts neuchâtelois veulent lutter contre les coupes. Enfin, l’économie, domaine compatible avec l’écologie selon le parti.

Les Verts neuchâtelois jugent le bilan de leur dernière législature de manière positive. Ils rappellent que les députés écologistes ont déposé 88 objets parlementaires, soit 22 par année. Malgré la majorité de droite, certains objets d’envergure ont passé la rampe, à l’instar de l’initiative cantonale pour taxer les produits sucrés.

Les citoyens neuchâtelois auront l’occasion de retrouver prochainement le bilan et les valeurs du parti dans un tous-ménage que les Verts neuchâtelois s’offrent pour la première fois. /aju