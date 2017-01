Jeunes adultes plombés par les dettes

Le témoignage de Léa illustre le calvaire par lequel passent les personnes endettées. Bien souvent, celles-ci attendent plusieurs années avant d’oser demander du soutien. Il y a ce sentiment de honte, cette impression d’être seul dans cette situation et d’en être responsable. Les personnes endettées passent ensuite souvent pas une étape où elles n’osent plus affronter leur boîte aux lettres. Elles laissent ainsi le courrier s’entasser et renoncent à toute tâche administrative. Selon Isabelle Baume, les personnes attendent souvent longtemps avant d’oser venir frapper à la porte du CSP ou de Caritas, les deux organisations caritatives ayant un service d’aide au désendettement. Lorsqu’elles arrivent, la première mission est de faire de l’ordre dans le courrier, d’évaluer la situation dans laquelle se trouve la personne et de fixer des priorités dans les remboursements, explique Isabelle Baume. Les primes d'assurance maladie en font partie.

Si la personne endettée est aux poursuites, les organisations caritatives peuvent l’aider à établir un revenu minimum vital sur lequel l’Office des poursuites ne peut pas effectuer de saisie. La personne endettée a notamment le droit de garder des ressources pour payer son loyer, ses primes d’assurance maladie, son entretien courant, certains frais professionnels et de santé, ainsi que d’éventuelles pensions alimentaires. Les impôts ne sont toutefois pas compris dans ce minimum vital. La personne aux poursuites rembourse donc progressivement ses créanciers, mais bien souvent crée de nouvelles dettes fiscales cette fois.

Les jeunes doivent être tout particulièrement attentifs lors de leurs premiers revenus en étant au clair sur leurs arriérés, ajoute Isabelle Baume. C’est souvent à ce moment-là que l’Office des poursuites peut intervenir pour des saisies de salaire, et le fait d’avoir des dettes ne facilite pas l’entrée dans l’âge adulte. Il devient plus difficile de trouver un appartement lorsqu’on est aux poursuites ou même d’obtenir du travail. L’important est donc d’affronter le plus rapidement possible la situation avant qu’elle ne dégénère.

Pour dépasser la honte et la solitude qui peuvent naître d’une telle situation, le CSP a mis sur pied des accueils collectifs depuis 2008 où plusieurs personnes endettées sont invitées à échanger autour de leurs problèmes. Une manière de réaliser qu’elles ne sont pas seules dans la panade. L’émission Temps présent indiquait il y a un peu plus d’une semaine que 570'000 personnes sont touchées par le surendettement en Suisse. /sbe