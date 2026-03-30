Un échange de joueuses entre le NUC et le VBC Cheseaux

Du mouvement au NUC. Le club de Ligue A de volleyball de La Riveraine a recruté Thaïs Freymond au poste de libéro en vue de la saison prochaine. Cette joueuse compte six saisons en Ligue A à son actif avec le VBC Cheseaux. L’actuelle libéro du NUC Fabienne Payá fait quant à elle le chemin inverse et rejoindra le club vaudois la saison prochaine. Elle était arrivée durant l'exercice actuel au sein du club neuchâtelois. En plus de ces derniers changements, le NUC a déjà annoncé le départ de sa capitaine actuelle, Alix de Micheli, ainsi que le recrutement de Fiona Licka et Chloë Riva en vue de l’exercice 2026–2027. /rle