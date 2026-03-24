La capitaine du NUC s'en va

Trois joueuses du NUC quitteront le club au terme de cette saison. Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé ce mardi les départs de sa capitaine Alix de Micheli, Nina Scrucca et Amélie Lengweiler.

Après six saisons à La Riveraine, Alix de Micheli s’apprête à relever un nouveau défi à l’étranger, plus précisément en Allemagne : « Je sentais que c’était le moment de changer d’environnement. Je finis mon Bachelor en juin et c’est le moment idéal pour faire le saut. Une belle opportunité s’est présentée et tout s’est bien aligné. », a indiqué la capitaine du NUC. Amélie Lengweiler s’engagera, elle, dans un nouveau projet en Suisse. Elle aura évolué trois saisons avec le NUC.

Nina Scrucca poursuivra, quant à elle, son parcours aux Etats-Unis. Formée au club, la Neuchâteloise de 20 ans avait rejoint l'effectif de la première équipe il y a trois ans. Elle a saisi une opportunité à Cincinnati, où elle combinera sport et études universitaires en psychologie : « J’ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure car cela m’offre l’opportunité de jouer à haut niveau tout en poursuivant des études universitaires et en vivant une expérience à l’étranger », a-t-elle précisé. Dans son communiqué, le NUC remercie ces trois joueuses pour leur engagement, leur professionnalisme et leur contribution à la vie du club. /comm-mne