Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Le NUC est fixé. Comme la saison dernière, les volleyeuses neuchâteloises défieront Kanti Schaffhouse en finale des play-off de Ligue A. Qualifiées depuis plusieurs jours, les joueuses de La Riveraine ont dû attendre ce dimanche pour connaître leur adversaire pour le titre. Kanti Schaffhouse s’est imposé 3-1 face à Aesch Pfeffingen dimanche lors du cinquième acte décisif des demi-finales et remporte sa série 3-2.

Le premier acte de la finale des play-off de Ligue A aura lieu le lundi 6 avril à 14h à La Riveraine. Mais avant cette échéance, le NUC aura un autre titre à défendre. Il affrontera Aarau le samedi 28 mars en finale de la Coupe de Suisse./gjo