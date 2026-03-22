Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Le club de La Riveraine connaît l’équipe qu’il devra battre pour aller décrocher un nouveau ...
Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Le club de La Riveraine connaît l’équipe qu’il devra battre pour aller décrocher un nouveau titre en Ligue A de volleyball. Le NUC défiera Kanti Schaffhouse dès le 6 avril dans une série au meilleur des cinq matches.

La coach du NUC, Laura Girolami, connait désormais l'équipe à affronter en finale des play-off. (Photo : Albin Tissier) La coach du NUC, Laura Girolami, connait désormais l'équipe à affronter en finale des play-off. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC est fixé. Comme la saison dernière, les volleyeuses neuchâteloises défieront Kanti Schaffhouse en finale des play-off de Ligue A. Qualifiées depuis plusieurs jours, les joueuses de La Riveraine ont dû attendre ce dimanche pour connaître leur adversaire pour le titre. Kanti Schaffhouse s’est imposé 3-1 face à Aesch Pfeffingen dimanche lors du cinquième acte décisif des demi-finales et remporte sa série 3-2.

Le premier acte de la finale des play-off de Ligue A aura lieu le lundi 6 avril à 14h à La Riveraine. Mais avant cette échéance, le NUC aura un autre titre à défendre. Il affrontera Aarau le samedi 28 mars en finale de la Coupe de Suisse./gjo


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