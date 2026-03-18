Le NUC qualifié pour la finale

Les filles de Laura Girolami ont pris la mesure de Guin 3-0, elles remportent la demi-finale ...
Le NUC qualifié pour la finale

Les filles de Laura Girolami ont pris la mesure de Guin 3-0, elles remportent la demi-finale des play-off sur ce même résultat. 

Le NUC. (Photo : Albin Tissier) Le NUC. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC a éliminé Guin en demi-finale des play-off pour le titre après avoir remporté l’acte III de la série 3-0 contre Guin. Développement suit. DMo/


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