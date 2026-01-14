Le NUC veut finir le travail

Les volleyeuses neuchâteloises défient les Belges d’Asterix Avo Beveren ce mercredi soir en huitième de finale retour de la CEV Cup. Vainqueur 3-1 à l’aller à la Riveraine, le NUC a toutes les cartes en main pour rallier le tour suivant.
Un nouveau défi européen se dresse sur la route du NUC ! La formation de la Riveraine se déplace en Belgique ce mercredi soir en huitième de finale retour de la CEV Cup de volleyball. Une semaine après sa victoire 3-1 au match aller, l’équipe de Laura Girolami retrouve Asterix Avo Beveren dès 19h30.
Le NUC est en position de force, il lui « suffira » de remporter deux sets ce mercredi pour poursuivre sa route dans cette CEV Cup. Une compétition continentale à la saveur toujours particulière pour la présidente du club Jo Gutknecht : « C’est une compétition extrêmement importante et excitante. Elle nous permet d’atteindre un niveau toujours plus élevé. »
Jo Gutknecht : « La CEV Cup nous tire vers le haut. L’équipe doit vraiment aller au plus haut de ses capacités. »
Prudence de mise
Même si le NUC a fait un grand pas vers la qualification lors du match aller, pas question de crier victoire trop vite pour la présidente de la Riveraine. « On sait qu’en coupe d’Europe, avec le Golden set, tout peut être remis en question sur le deuxième match », lance Jo Gutknecht.
« La pression est sur les épaules de notre adversaire. »
Ce huitième de finale retour de CEV Cup entre Asterix Avo Beveren et le NUC aura donc lieu ce mercredi soir dès 19h30. /gjo