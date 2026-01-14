Le NUC veut finir le travail

Les volleyeuses neuchâteloises défient les Belges d’Asterix Avo Beveren ce mercredi soir en ...
Le NUC veut finir le travail

Les volleyeuses neuchâteloises défient les Belges d’Asterix Avo Beveren ce mercredi soir en huitième de finale retour de la CEV Cup. Vainqueur 3-1 à l’aller à la Riveraine, le NUC a toutes les cartes en main pour rallier le tour suivant.

Après sa victoire lors du match aller, le NUC a l'occasion de confirmer ce mercredi en Belgique lors du match retour de son huitième de finale de CEV Cup. (photo : archives)  Après sa victoire lors du match aller, le NUC a l'occasion de confirmer ce mercredi en Belgique lors du match retour de son huitième de finale de CEV Cup. (photo : archives) 

Un nouveau défi européen se dresse sur la route du NUC ! La formation de la Riveraine se déplace en Belgique ce mercredi soir en huitième de finale retour de la CEV Cup de volleyball. Une semaine après sa victoire 3-1 au match aller, l’équipe de Laura Girolami retrouve Asterix Avo Beveren dès 19h30.

Le NUC est en position de force, il lui « suffira » de remporter deux sets ce mercredi pour poursuivre sa route dans cette CEV Cup. Une compétition continentale à la saveur toujours particulière pour la présidente du club Jo Gutknecht : « C’est une compétition extrêmement importante et excitante. Elle nous permet d’atteindre un niveau toujours plus élevé. »

Jo Gutknecht : « La CEV Cup nous tire vers le haut. L’équipe doit vraiment aller au plus haut de ses capacités. » 

Prudence de mise

Même si le NUC a fait un grand pas vers la qualification lors du match aller, pas question de crier victoire trop vite pour la présidente de la Riveraine. « On sait qu’en coupe d’Europe, avec le Golden set, tout peut être remis en question sur le deuxième match », lance Jo Gutknecht.

« La pression est sur les épaules de notre adversaire. »

Ce huitième de finale retour de CEV Cup entre Asterix Avo Beveren et le NUC aura donc lieu ce mercredi soir dès 19h30. /gjo


