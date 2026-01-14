Le NUC veut finir le travail

Un nouveau défi européen se dresse sur la route du NUC ! La formation de la Riveraine se déplace en Belgique ce mercredi soir en huitième de finale retour de la CEV Cup de volleyball. Une semaine après sa victoire 3-1 au match aller, l’équipe de Laura Girolami retrouve Asterix Avo Beveren dès 19h30.

Le NUC est en position de force, il lui « suffira » de remporter deux sets ce mercredi pour poursuivre sa route dans cette CEV Cup. Une compétition continentale à la saveur toujours particulière pour la présidente du club Jo Gutknecht : « C’est une compétition extrêmement importante et excitante. Elle nous permet d’atteindre un niveau toujours plus élevé. »