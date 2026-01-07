Le NUC régale en Coupe d’Europe

Au terme d’une solide prestation, la formation de la Riveraine a pris la mesure de l’équipe belge d’Asterix Avo Beveren 3-1 mercredi soir à Neuchâtel lors du match aller de son huitième de finale de CEV Cup de volleyball.
Le NUC n’a pas manqué son rendez-vous continental ! Les joueuses de Laura Girolami ont dominé les Belges d’Asterix Avo Beveren 3-1 mercredi soir en huitième de finale aller de la CEV Cup de volleyball. Dans une ambiance des grands soirs à la Riveraine, les Neuchâteloises se sont imposées 25-20, 22-25, 25-23, 25-19 et prennent une sérieuse option sur une qualification avant le match retour.
Laura Girolami : « On a enclenché le mode Coupe d’Europe ce soir. »
Face aux championnes de Belgique en titre, le NUC a été sérieusement accroché. Mais l’équipe de la Riveraine a su se montrer patiente. Bousculées par la défense héroïque de leur adversaire, les Neuchâteloises étaient même menées 22-20 dans la troisième manche. Moment choisi par l’équipe locale pour hausser, encore, son niveau de jeu et faire la différence. « On n’a plus l’habitude de voir de NUC devoir batailler, mais j’aimerais avoir des matches comme cela tous les week-ends. C’est pour cela que les filles s’entraînent », lance la coach Laura Girolami.
Le cadeau de Tia Scambray
Si l’ensemble de l’équipe a réalisé une solide prestation mercredi soir, les performances de Maia Dvoracek et de Tia Scambray ont impressionné. Cette dernière est montée en puissance tout au long de la partie pour finalement briller dans les ultimes moments de la troisième manche, puis dans le quatrième set. De quoi célébrer de la plus belle des manières son 30e anniversaire. « C’est le plus beau cadeau que je pouvais espérer, avec la victoire et tous mes amis », se réjouit l’Américaine.
Tia Scambray : « C’est génial d’avoir un public qui nous supporte autant. »
Cette victoire permet au NUC d’aborder avec confiance son match retour. Les Neuchâteloises n’auront, en effet, besoin de remporter « que » deux sets pour assurer leur qualification pour le tour suivant. Ce huitième de finale retour entre Asterix Avo Beveren et le NUC aura lieu mercredi prochain à 19h30 en Belgique. /gjo
Le télégramme de la rencontre.