Le NUC régale en Coupe d’Europe

Face aux championnes de Belgique en titre, le NUC a été sérieusement accroché. Mais l’équipe de la Riveraine a su se montrer patiente. Bousculées par la défense héroïque de leur adversaire, les Neuchâteloises étaient même menées 22-20 dans la troisième manche. Moment choisi par l’équipe locale pour hausser, encore, son niveau de jeu et faire la différence. « On n’a plus l’habitude de voir de NUC devoir batailler, mais j’aimerais avoir des matches comme cela tous les week-ends. C’est pour cela que les filles s’entraînent », lance la coach Laura Girolami.

