Premier vrai test en championnat pour le NUC

Laura Girolami s’attend à un gros match et à un Kanti revanchard. « Je pense que les Schaffhousoises vont venir ici avec en tête la défaite en Supercoupe qui a été, je pense, très dure pour elles mentalement. Elles auront aussi un petit peu moins de pression que nous qui jouons à la maison. Mais la balle est aussi dans notre camp, on a tout à montrer et tout le monde se réjouit d’y être », conclut la coach qui pourra compter sur un effectif au complet pour cette rencontre.

NUC-Kanti Schaffhouse, un match à suivre en direct sur RTN à partir de 17h15. /jpp