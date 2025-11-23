Premier vrai test en championnat pour le NUC

Un duel qui s’annonce explosif en Ligue A de volleyball. Le NUC défie Kanti Schaffhouse ce dimanche à 17h30 à la salle de la Riveraine. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, lors de la Supercoupe mi-octobre. Au terme d’un duel épique, le NUC, qui était mené 2 à 0, l’avait finalement emporté 3 à 2. En championnat, les volleyeuses neuchâteloises n’ont pas encore connu la défaite après six rencontres et occupent la première place du classement. Les Schaffhousoises les talonnent deux points derrière. Cet affrontement donnera un bon aperçu du niveau de ce NUC version 2025/2026. « Oui, c’est le premier vrai gros test pour nous. Jusqu’ici, on a plutôt joué des équipes de bas ou de milieu de classement », déclare la coach Laura Girolami.
Laura Girolami : « On s’entraîne pour jouer ce genre de match, qui plus est à la maison où il y aura du monde. »
Laura Girolami s’attend à un gros match et à un Kanti revanchard. « Je pense que les Schaffhousoises vont venir ici avec en tête la défaite en Supercoupe qui a été, je pense, très dure pour elles mentalement. Elles auront aussi un petit peu moins de pression que nous qui jouons à la maison. Mais la balle est aussi dans notre camp, on a tout à montrer et tout le monde se réjouit d’y être », conclut la coach qui pourra compter sur un effectif au complet pour cette rencontre.
NUC-Kanti Schaffhouse, un match à suivre en direct sur RTN à partir de 17h15. /jpp