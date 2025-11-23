Premier vrai test en championnat pour le NUC

Match au sommet pour les volleyeuses neuchâteloises. Les leaders du classement de Ligue A ...
Premier vrai test en championnat pour le NUC

Match au sommet pour les volleyeuses neuchâteloises. Les leaders du classement de Ligue A défient leurs dauphines Kanti Schaffhouse dimanche à La Riveraine.

Le NUC espère s'envoler au classement en venant à bout de Kanti Schaffhouse ce dimanche. Le NUC espère s'envoler au classement en venant à bout de Kanti Schaffhouse ce dimanche.

Un duel qui s’annonce explosif en Ligue A de volleyball. Le NUC défie Kanti Schaffhouse ce dimanche à 17h30 à la salle de la Riveraine. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, lors de la Supercoupe mi-octobre. Au terme d’un duel épique, le NUC, qui était mené 2 à 0, l’avait finalement emporté 3 à 2. En championnat, les volleyeuses neuchâteloises n’ont pas encore connu la défaite après six rencontres et occupent la première place du classement. Les Schaffhousoises les talonnent deux points derrière. Cet affrontement donnera un bon aperçu du niveau de ce NUC version 2025/2026. « Oui, c’est le premier vrai gros test pour nous. Jusqu’ici, on a plutôt joué des équipes de bas ou de milieu de classement », déclare la coach Laura Girolami.

Laura Girolami : « On s’entraîne pour jouer ce genre de match, qui plus est à la maison où il y aura du monde. »

Ecouter le son

Laura Girolami s’attend à un gros match et à un Kanti revanchard. « Je pense que les Schaffhousoises vont venir ici avec en tête la défaite en Supercoupe qui a été, je pense, très dure pour elles mentalement. Elles auront aussi un petit peu moins de pression que nous qui jouons à la maison. Mais la balle est aussi dans notre camp, on a tout à montrer et tout le monde se réjouit d’y être », conclut la coach qui pourra compter sur un effectif au complet pour cette rencontre.

NUC-Kanti Schaffhouse, un match à suivre en direct sur RTN à partir de 17h15. /jpp


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Promenade de santé pour le NUC

Promenade de santé pour le NUC

Le NUC s’impose à Cheseaux

Le NUC s’impose à Cheseaux

Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Actualités suivantes

Colombier Volley encore défait

Colombier Volley encore défait

Volleyball    Actualisé le 22.11.2025 - 21:47

Krattiger/Dillier éliminés

Krattiger/Dillier éliminés

Volleyball    Actualisé le 20.11.2025 - 08:41

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:19

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 13:43

Articles les plus lus

Promenade de santé pour le NUC

Promenade de santé pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 10:44

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 13:43

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:19

Krattiger/Dillier éliminés

Krattiger/Dillier éliminés

Volleyball    Actualisé le 20.11.2025 - 08:41

Promenade de santé pour le NUC

Promenade de santé pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 10:44

Colombier Volley toujours sevré de point

Colombier Volley toujours sevré de point

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 10:52

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 13:43

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:19

Mondiaux à Adelaide: bon départ des soeurs Vergé-Dépré

Mondiaux à Adelaide: bon départ des soeurs Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 14.11.2025 - 08:21

Carton plein pour Krattiger/Dillier et les Vergé-Dépré

Carton plein pour Krattiger/Dillier et les Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 15.11.2025 - 11:51

Promenade de santé pour le NUC

Promenade de santé pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 10:44

Colombier Volley toujours sevré de point

Colombier Volley toujours sevré de point

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 10:52