Le NUC reste impérial

Quadruple tenant du titre, le NUC a conservé son titre en s’imposant 3-2 face à Kanti Schaffhouse ...
Le NUC reste impérial

Quadruple tenant du titre, le NUC a conservé son titre en s’imposant 3-2 face à Kanti Schaffhouse lors de la Supercoupe à Gümlingen. Un cinquième sacre consécutif pour les Neuchâteloises.

Le NUC a renversé une situation compromise pour s'offrir un nouveau trophée samedi à Gümlingen. (photo : KEYSTONE/Jonas Scheck) Le NUC a renversé une situation compromise pour s'offrir un nouveau trophée samedi à Gümlingen. (photo : KEYSTONE/Jonas Scheck)

Toujours aussi intraitable, le NUC a lancé sa saison de la plus belle des manières. Face à Kanti Schaffhouse, la formation dirigée par Laura Girolami a confirmé son statut de favorite en s’imposant 3-2 (18-25, 17-25, 25-18, 25-19, 15-13) lors de la Supercoupe, après avoir été menée de deux sets. Ce cinquième sacre consécutif marque également le premier titre de la coach italienne à la tête des Neuchâteloises. Développement suit/fph 


