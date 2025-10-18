Le NUC reste impérial

Toujours aussi intraitable, le NUC a lancé sa saison de la plus belle des manières. Face à Kanti Schaffhouse, la formation dirigée par Laura Girolami a confirmé son statut de favorite en s’imposant 3-2 (18-25, 17-25, 25-18, 25-19, 15-13) lors de la Supercoupe, après avoir été menée de deux sets. Ce cinquième sacre consécutif marque également le premier titre de la coach italienne à la tête des Neuchâteloises. Développement suit/fph