Les Neptunes de Nantes retirent leur équipe, Lauren Bertolacci sans club

Après avoir obtenu un titre de Supercoupe et être devenues vice-championnes de France de volleyball, les Neptunes de Nantes ne pourront pas concourir au sein de la première division nationale la saison prochaine. Le club l’a annoncé sur son site samedi matin. Et si la portée est mesurée jusqu’à Neuchâtel, c’est parce que c’est ce club que Lauren Bertolacci, coach du NUC pendant sept ans, devait rejoindre cet été. L’Australienne et son assistante Haley Brightwell y avaient signé un contrat.

Les Neptunes de Nantes expliquent que des problèmes financiers ont provoqué la prise de cette décision, suite au retrait de son actionnaire principal à l’été 2024. Le club explique avoir encore des dettes ouvertes aujourd’hui, ce qui l’empêche de confirmer sa participation au plus haut échelon français.

Lauren Bertolacci est actuellement engagée en tant qu'entraineuse de l'équipe nationale féminine suisse. Elle participe actuellement à la Silver League. /swe