Balle de break pour le NUC

Ça risque d’être encore plus difficile pour le NUC. Samedi, les volleyeuses du Littoral affrontent Kanti Schaffhouse à 17h00 pour le deuxième acte de la finale des play-off de Ligue A. Elles ont remporté la première rencontre de cette série au meilleur des cinq matches sur le score de 3-1, dans un match très serré. Les Neuchâteloises espèrent prendre deux longueurs d’avance à la BBC Arena dès le deuxième acte. Mais pour l’ailière du NUC, Sindi Mico, cette rencontre s’annonce encore plus disputée que celle du week-end dernier. « Elles jouent à la maison, devant leur public. Elles vont jouer encore mieux et je pense que cette fois, ça sera encore plus dur », explique-t-elle.