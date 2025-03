Laura Girolami de retour au NUC

Laura Girolami de retour « à la maison ». La Neuchâteloise, qui dirige actuellement le VBC Cheseaux, prendra les rênes du NUC la saison prochaine, en Ligue A féminine de volleyball. Elle succédera à l’Australienne Lauren Bertolacci, qui a annoncé son départ il y a dix jours. Les deux techniciennes avaient déjà collaboré à la Riveraine pendant une saison en 2019, et travaillent ensemble depuis une année à la tête de l’équipe nationale suisse féminine.

Avant de rejoindre Cheseaux, également en Ligue A, Laura Girolami avait entraîné la relève du club neuchâtelois durant quatre saisons en Ligue B. Son retour s'inscrit dans la volonté du NUC de « préserver son identité et son style de jeu », a précisé le club dans un communiqué publié ce jeudi.

La présidente, Jo Gutknecht, se réjouit de ce retour et salue l’attachement de Laura Girolami au club ainsi que sa capacité à garantir stabilité et succès. De son côté, la nouvelle entraineuse considère cette nomination comme un « immense honneur » et ambitionne de maintenir « le travail accompli ces dernières années » au NUC.

Les retrouvailles entre Laura Girolami et sa future équipe arriveront plus tôt qu’on ne pourrait le penser. En effet, le NUC et Cheseaux s’affronteront en demi-finale des play-off de Ligue A féminine. L’acte I se jouera dimanche à la Riveraine dès 17h30, une rencontre à suivre en direct sur RTN. /comm-yca