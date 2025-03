Lauren Bertolacci : « Le NUC est ma famille et Neuchâtel restera ma maison »

Un plafond à casser

Cette offre est donc arrivée sur le bureau de l’Australienne et de son adjointe américaine. Ce qui a notamment fait pencher la balance pour les deux femmes, ce sont les infrastructures et le budget qu’elles devraient avoir à disposition. « Il y a un plafond ici à Neuchâtel sur ce que nous pouvons accomplir. On ne peut pas jouer la Ligue des Champions à la Riveraine. Il n’y a pas de salles disponibles à Neuchâtel qui peuvent accueillir ce genre de compétition. En termes d’entrainement aussi, on partage la Riveraine avec les écoles et avec Union Neuchâtel », constate avec lucidité Lauren Bertolacci. La future ex-coach du NUC tient toutefois à préciser qu’elle se sent « extrêmement reconnaissante de tout ce qu’elle a vécu en sept ans et ne veut pas que son départ soit interprété comme un manque de respect au NUC. »