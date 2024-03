Jo Gutknecht : « Ça sera à tout jamais dans l’histoire du NUC »

Un engouement nouveau à Neuchâtel

Jo Gutknecht l’avoue bien : le club était peut-être le premier surpris du rayonnement créé par les réussites des joueuses neuchâteloises au niveau européen, que ce soit dans la région mais aussi dans toute la Suisse. « Et de pouvoir faire des salles combles ! Si la salle avait été plus grande, on aurait vendu plus de billets » répète la présidente. « On a aussi vu que l’infrastructure n’était pas adéquate pour ces grands rendez-vous sportifs, mais on doit aller de l’avant avec ce qu’on a. » Le NUC a dû effectivement poser des gradins lors de la demi-finale et la finale de la CV Cup, afin d’accueillir plus de public. Deux rendez-vous durant lesquels 2000 personnes se sont pressées dans la Riveraine, pleine comme un œuf et surchauffée comme jamais.