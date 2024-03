Des supporters américains pour le NUC

« On ne pouvait pas manquer ça ! » La phrase est dans toutes les bouches des supporters du NUC. C’est d’autant plus vrai pour la maman de Tia Scambray, ainsi que les parents de Tessa Grubbs et de Jasmine Gross. Tous ont fait le déplacement depuis les Etats-Unis afin de suivre le parcours de leur fille en finale de CEV Cup, le deuxième échelon européen de volleyball. Ce mercredi soir, le NUC écrit effectivement une page de son histoire, en rencontrant pour la seconde fois en une semaine Chieri’76. En match aller à la Riveraine, les Italiennes se sont imposées sur le score de 3-0. Pour la rencontre retour, les protégées de Lauren Bertolacci doivent s’imposer sur le même score, ou 3-1, si elles veulent espérer décrocher le golden set décisif.







Soutien neuchâtelois et américain



Les supporters neuchâtelois seront près de 200 à soutenir le NUC à Turin mercredi soir, dans un Palais des sports de 4'300 places. Cette rencontre se jouera à guichets fermés, elle sera particulière pour les 14 joueuses et le coaching staff neuchâtelois. Mais on comprend toute la dimension de cette finale lorsqu’on parle avec les parents des joueuses américaines, venus spécialement pour l’occasion. « On devait venir la semaine prochaine voir Jasmine jouer, mais dès qu’elle s’est qualifiée pour la finale, on a avancé notre venue », explique d’emblée Susie Campbell Gross. Des paroles qui font échos à ceux de Lora, la maman de Tia Scambray. Elle aussi a sauté sur l’occasion, lorsqu’elle a su que le NUC s’était qualifié pour le dernier tour de la compétition européenne.