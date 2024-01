Le NUC signe l'exploit !

Le rêve européen se poursuit pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises ont battu Dresde 3-1 mercredi soir, lors des play-off retour de la CEV Cup. Dans le détail : 25-20, 13-25, 25-18 et 25-22.

Les joueuses de Lauren Bertolacci créent ainsi l’exploit en se qualifiant pour les quarts de finale de cette compétition européenne. Le NUC avait perdu la rencontre aller à Neuchâtel mercredi passé sur le score de 3-2.

Les quarts de finale se joueront dans deux semaines déjà. Le NUC se déplacera en Serbie pour affronter Jedinstvo Stara Pazova, une équipe éliminée de la Ligue des Champions et reversée en CEV Cup. La rencontre se tiendra entre le 30 janvier et le 1er février. Le match retour se jouera à Neuchâtel entre le 6 et le 8 février. /swe