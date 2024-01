Quatre jeunes volleyeuses rêvent d’Europe

Des Neuchâteloises portent le maillot de l’équipe de Suisse M20 de volleyball. Sara Milz (Ligue B), Caroline Delley, Tanaïs Camélique et Nina Scrucca (Ligue A) portent habituellement les couleurs « orange et noir » du NUC. Toutes les quatre ont été sélectionnées en novembre afin de rejoindre l’équipe nationale junior. Cette équipe dispute cette semaine un tournoi de qualification à Ragusa en Italie, en vue des championnats d’Europe de cet été.







« Une merveilleuse expérience »

Pour les quatre joueuses du NUC, cette sélection et première expérience au niveau européen représente une belle récompense. Nina Scrucca ne le cache pas : « C’est un grand accomplissement, savoir qu’on est dans la sélection nous permet de voir que notre travail a payé ». Tanaïs Camélique rejoint sa coéquipière : « C’est incroyable, c’est des expériences qu’on prend ». Avec Caroline Delley et Sara Milz, les quatre juniores se connaissent et jouent depuis plusieurs années ensemble. Un avantage sur le terrain, d'autant plus qu'elles peuvent se parler en français.