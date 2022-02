Valtra trébuche d’entrée

Entame de série compliquée pour Valtra. La formation vallonnière a été dominée 3-0 par Toggenbourg samedi soir à l'occasion du premier acte des play-out de Ligue A féminine de volleyball. Dans le détail, les joueuses de Couvet se sont inclinées 25-21, 25-13, 25-23.

Les filles de l’entraîneur ad-intérim Romeu Filho n’ont pas tenu le rythme sur leur terrain d’EspaceVal. Devant un maigre public, les Vallonières ont pourtant eu un sursaut d’orgueil dans le troisième set dans lequel elles ont fait la course en tête. Mais de nombreuses fautes au service ont permis à Toggenburg de revenir à hauteur et d’empocher la manche et le match.

Valtra aura l’occasion de rebondir dans cette série au meilleur des cinq matches. Le deuxième acte de ce duel de play-out est programmé samedi 19 février à Toggenbourg. /gjo