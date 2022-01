7e défaite de suite pour Valtra

Valtra retombe dans ses travers. L’équipe vallonière a perdu 3-0 dimanche après-midi contre Cheseaux en Ligue A féminine de volleyball. A domicile, les filles de Luiz Souza se sont inclinées 25-14, 25-14 et 25-19. Valtra n'a plus remporté de partie depuis mi-novembre et concède sa 7e défaite de suite. Au classement, les volleyeuses du Val-de-Travers pointent toujours au 9e et avant-dernier rang, à trois points de la lanterne rouge Toggenbourg.

Samedi 29 janvier prochain, elles se déplaceront à Lugano. Pour rappel, les Tessinoises ont eu des cas de Covid-19 dans leur équipe ce week-end et leur match face au NUC a été reporté. /mad