Valtra à l'assaut d'un vrai championnat

C’est une forme de record : le canton de Neuchâtel est le seul à être représenté par deux clubs en Ligue A féminine de volleyball, dont le championnat débute ce week-end. Deux clubs au potentiel très différents : le NUC, champion de Suisse en titre d’un côté et Valtra de l’autre. Le club vallonnier affiche des ambitions limitées : il vise au mieux une participation pour les quarts de finale des play-off et au pire le maintien.

L’effectif de Valtra peut être scindé en trois groupes. Il est formé de six mercenaires, cinq juniors neuchâteloises en devenir et de deux Suissesses expérimentées, la libéro Lejla Kurtaliqi et la capitaine Solenn Fabien. Le rôle de Solenn Fabien n'est pas sans importance. Il consiste aussi à renforcer l’entente entre les joueuses au sein d’un ensemble très hétéroclite.