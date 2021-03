Solenn Fabien reste à Valtra

Solenn Fabien rempile à Valtra. La jeune volleyeuse de 22 ans portera les couleurs du club vallonnier pour une deuxième saison consécutive. Selon le communiqué du club, les maitres mots pour la prochaine saison sont la combativité et la stabilité. Des valeurs qu’incarne parfaitement, selon la présidente Joëlle Roy, la jeune Solenn Fabien. L'attaquante pourrait même être à la tête de l’équipe la saison prochaine d’après les mots du coach de l’équipe, Luiz Souza.

Des nouvelles responsabilités qui semblent parfaitement correspondre à son caractère et son état d'esprit: "Luiz et le comité m’accordent leur confiance et me permettent de prendre de nouvelles responsabilités dans l’équipe, et cela malgré mon jeune âge. Je leur en suis reconnaissante. Avec mes coéquipières, nous mettrons tout en œuvre pour atteindre les play-offs et installer l'équipe durablement en LNA". /comm-mad