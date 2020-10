Valtra s'incline au tie-break

Valtra est passé tout proche de la victoire en Ligue A de volleyball.

Dimanche, les Vallonnières se sont inclinées au tie-break face à Volley Franches-Montagnes sur le score de 3-2 (25-23 25-21 22-25 23-25,15-13) lors du premier match de la saison.

Alors qu'elles étaient menées deux manches à zéro dans la salle de la Pépinière aux Breuleux, les joueuses de Luiz Souza sont allées puiser dans leurs réserves pour remporter les deux sets suivants. Malheureusement, c'est au pire moment que les Jurassiennes se sont repris et elles ont gagné le tie-break et le gain de cette rencontre. Malgré cette défaite rageante, Valtra a montré du caractère et prouve qu'il faudra compter sur le club cette saison, même avec un effectif complètement remanié. /jha