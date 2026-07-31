Arnaud Schnegg encore élu MVP de MyHockey League

Arnaud Schnegg a, à nouveau, été élu meilleur joueur de la dernière saison de MyHockey League. Le Chaux-de-Fonnier a été récompensé jeudi lors des Swiss Ice Hockey Awards pour son exercice 2025-2026 disputé avec le HC Franches-Montagnes, en troisième division suisse. Il remporte ce prix pour la troisième fois consécutive. Il a notamment inscrit 15 buts et délivré 31 assists en 30 matches avec les Taignons. /yca