Arnaud Schnegg encore élu MVP de MyHockey League

Le hockeyeur chaux-de-fonnier a été honoré jeudi lors des Swiss Ice Hockey Awards pour sa saison ...
Arnaud Schnegg encore élu MVP de MyHockey League

Le hockeyeur chaux-de-fonnier a été honoré jeudi lors des Swiss Ice Hockey Awards pour sa saison 2025-2026, disputée avec le HC Franches-Montagnes. Il remporte la distinction de meilleur joueur de troisième division suisse pour la troisième fois consécutive.

Arnaud Schnegg, à droite, a reçu le titre de MVP de MyHockey League jeudi à Interlaken. Il pose aux côtés de la présentatrice Daniela Milanese. (Photo : KEYSTONE/Peter Schneider) Arnaud Schnegg, à droite, a reçu le titre de MVP de MyHockey League jeudi à Interlaken. Il pose aux côtés de la présentatrice Daniela Milanese. (Photo : KEYSTONE/Peter Schneider)

Arnaud Schnegg a, à nouveau, été élu meilleur joueur de la dernière saison de MyHockey League. Le Chaux-de-Fonnier a été récompensé  jeudi lors des Swiss Ice Hockey Awards pour son exercice 2025-2026 disputé avec le HC Franches-Montagnes, en troisième division suisse. Il remporte ce prix pour la troisième fois consécutive. Il a notamment inscrit 15 buts et délivré 31 assists en 30 matches avec les Taignons. /yca


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