SIHF Awards: Les cadres de Fribourg-Gottéron honorés

Champion de Suisse pour la 1re fois de son histoire, Fribourg-Gottéron a logiquement été à l'honneur lors des Swiss Ice Hockey Awards jeudi. Reto Berra et Julien Sprunger repartent avec 2 récompenses.

Le gardien fribourgeois Reto Berra a été désigné meilleur joueur (MVP) des derniers play-off lors d'un gala à Interlaken, succédant à l'attaquant des Zurich Lions Sven Andrighetto. Le portier, qui a signé jusqu'en 2028 avec Kloten, a également remporté le titre de meilleur gardien de la saison suite à un vote.

Désormais retraité après avoir apporté à son équipe de toujours un titre inédit, Julien Sprunger a également reçu deux distinctions. Le capitaine des Dragons a été élu joueur le plus populaire de la ligue lors d'un vote en ligne et a également reçu le 'Special Award' pour sa carrière exceptionnelle, ponctuée de plus de 1100 matches de National League.

Stransky et Müller récompensés

Le capitaine de Davos Matej Stransky a terminé en tête du vote désignant le MVP de la saison régulière, pour son dernier exercice sous le maillot du HCD. Il s'est distingué en inscrivant 53 points en 46 matches et un différentiel largement positif (+34).

Alina Müller a été élue joueuse de l'année pour la troisième fois d'affilée, la cinquième au total. Dans la Women's League suisse, Lara Stalder a été désignée MVP pour son rôle dans le doublé Coupe-Championnat réalisé avec Zoug.

Ces deux joueuses ont également été récompensées conjointement avec leurs coéquipières de l'équipe nationale grâce au 'Hockey Award' pour leurs performances exceptionnelles. Dirigées par l'ancien sélectionneur Colin Muller, qui vient de prendre sa retraite, les Suissesses s'étaient parées de bronze olympique à Milan.

L'équipe masculine a également reçu le même prix pour sa médaille d'argent acquise au Championnat du monde, la troisième consécutive dans ce rendez-vous. A domicile, les Helvètes avaient échoué face à la Finlande en finale (1-0 ap).

/ATS