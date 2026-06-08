Jaison Dubois ne range pas encore les patins

L’ancien joueur du HC La Chaux-de-Fonds poursuivra sa carrière en 1re ligue de hockey sur glace ...
Jaison Dubois ne range pas encore les patins

L’ancien joueur du HC La Chaux-de-Fonds poursuivra sa carrière en 1re ligue de hockey sur glace avec le HC Neuchâtel Université. Le club neuchâtelois l’a annoncé ce lundi dans un communiqué.

Jaison Dubois évoluera sous la tunique du HC Neuchâtel Université la saison prochaine, en 1re ligue de hockey sur glace. Jaison Dubois évoluera sous la tunique du HC Neuchâtel Université la saison prochaine, en 1re ligue de hockey sur glace.

Jaison Dubois rejoint le HC Neuchâtel Université. Figure bien connue du hockey régional, il sort d’une longue carrière professionnelle principalement menée sous les couleurs du HCC. Formé au HC La Chaux-de-Fonds, il a disputé 442 matchs officiels avec le club des Mélèzes. Il a notamment remporté le titre de champion de Swiss League en 2023, ainsi que deux National Cup, en 2025 et 2026.

Après avoir annoncé la fin de sa carrière professionnelle au terme de la saison 2025-2026, Jaison Dubois ouvre donc un nouveau chapitre au HC Neuchâtel Université. « Je suis très heureux de poursuivre ma carrière de hockeyeur au HC Neuchâtel Université. Je me réjouis de jouer avec des copains de longue date et d’aller chercher le plus de victoires possible », indique le joueur dans le communiqué du club. /comm-yca


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

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