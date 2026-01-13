Le HCC domine Viège au Mélèzes

Les HC La Chaux-de-Fonds prend sa revanche face à Viège. Le HCC s’est imposé 3-2 aux tirs au but contre Viège mardi soir au Mélèzes. Cette victoire permet aux Neuchâtelois de distancer désormais leur poursuivant direct de 6 points au classement de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jsc