Nouveau gardien au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds a engagé un portier de 19 ans, Andrea Feuz, en provenance des M21 d'Ambri ...
Le HC La Chaux-de-Fonds a engagé un portier de 19 ans, Andrea Feuz, en provenance des M21 d'Ambri Piotta, qui a aussi disputé onze matches avec les Bellinzona Snakes, en Swiss League de hockey sur glace.

Andrea Feuz vient compléter l'effectif des gardiens au HCC. (Photo : Bellinzona Snakes) Andrea Feuz vient compléter l'effectif des gardiens au HCC. (Photo : Bellinzona Snakes)

Un nouveau gardien au HC La Chaux-de-Fonds, en Swiss League de hockey sur glace. Sur son site internet, le pensionnaire des Mélèzes a fait état de l’engagement d’un nouveau portier jusqu’au terme de cet exercice 2025 – 2026. Il s’agit d’Andrea Feuz, 19 ans, qui cette saison a disputé onze matches avec les Bellinzona Snakes. Il a également joué régulièrement avec les M21 d’Ambri Piotta. Andrea Feuz a déjà pris part à l’entraînement de ce mardi matin avec ses nouveaux coéquipiers du HCC. /mne


Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

