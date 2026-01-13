Un nouveau gardien au HC La Chaux-de-Fonds, en Swiss League de hockey sur glace. Sur son site internet, le pensionnaire des Mélèzes a fait état de l’engagement d’un nouveau portier jusqu’au terme de cet exercice 2025 – 2026. Il s’agit d’Andrea Feuz, 19 ans, qui cette saison a disputé onze matches avec les Bellinzona Snakes. Il a également joué régulièrement avec les M21 d’Ambri Piotta. Andrea Feuz a déjà pris part à l’entraînement de ce mardi matin avec ses nouveaux coéquipiers du HCC. /mne
Nouveau gardien au HCC
Le HC La Chaux-de-Fonds a engagé un portier de 19 ans, Andrea Feuz, en provenance des M21 d'Ambri ...
RTN
