Le HC La Chaux-de-Fonds souverain sur sa glace

Les Abeilles ont pris le meilleur sur Bellinzone 4-1 dimanche aux Mélèzes dans le championnat ...
Les Abeilles ont pris le meilleur sur Bellinzone 4-1 dimanche aux Mélèzes dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace.

Thibault Frossard a pu mettre les siens à l'abri en inscrivant le 4-0 dimanche soir aux Mélèzes. (Photo : Bertrand Pfaff) Thibault Frossard a pu mettre les siens à l'abri en inscrivant le 4-0 dimanche soir aux Mélèzes. (Photo : Bertrand Pfaff)

Sans briller, le HC La Chaux-de-Fonds a fait le job. Les hommes de Louis Matte ont dominé la lanterne rouge Bellinzone 4-1 dimanche aux Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace. Les hommes de Louis Matte restent 3e au classement. Développement suit.


