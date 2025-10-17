Un petit point pour le HC La Chaux-de-Fonds

Les protégés de Louis Matte rentrent battus de Bâle. Ils se sont inclinés 3-2 après prolongation ...
Un petit point pour le HC La Chaux-de-Fonds

Les protégés de Louis Matte rentrent battus de Bâle. Ils se sont inclinés 3-2 après prolongation vendredi en Swiss League de hockey sur glace. 

Gilian Kohler et les Abeilles ne ramènent qu'un petit point de Bâle (photo : Archive : Georges Henz). Gilian Kohler et les Abeilles ne ramènent qu'un petit point de Bâle (photo : Archive : Georges Henz).

Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène qu’un petit point en Swiss League de hockey sur glace. Les Neuchâtelois n’ont pas pu tenir tête à Bâle vendredi. Ils ont été battus 3-2 après prolongation sur la glace rhénane. C’est le 3e revers des Abeilles cette saison. Développement suit. /sdu


Actualisé le

 

