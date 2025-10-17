Un petit point pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène qu’un petit point en Swiss League de hockey sur glace. Les Neuchâtelois n’ont pas pu tenir tête à Bâle vendredi. Ils ont été battus 3-2 après prolongation sur la glace rhénane. C’est le 3e revers des Abeilles cette saison. Développement suit. /sdu