Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène qu’un petit point en Swiss League de hockey sur glace. Les Neuchâtelois n’ont pas pu tenir tête à Bâle vendredi. Ils ont été battus 3-2 après prolongation sur la glace rhénane. C’est le 3e revers des Abeilles cette saison. Développement suit. /sdu
Un petit point pour le HC La Chaux-de-Fonds
Les protégés de Louis Matte rentrent battus de Bâle. Ils se sont inclinés 3-2 après prolongation ...
RTN
Actualités suivantes
National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce
Hockey • Actualisé le 17.10.2025 - 22:41
National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette
Hockey • Actualisé le 17.10.2025 - 22:05