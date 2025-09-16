Le HC La Chaux-de-Fonds battu d’un rien

Le HC La Chaux-de-Fonds rentre bredouille de Thurgovie. Les hommes de Louis Matte ont été battus à Weinfelden 4-3 après prolongation mardi en Swiss League de hockey sur glace. Alors que les Chaux-de-Fonniers menaient au score, ils ont cédé face aux Thurgoviens à la 55e minute de jeu. Les Neuchâtelois subissent leur premier revers de la saison. Développement suit. /sdu