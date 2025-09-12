Le HC La Chaux-de-Fonds a signé une victoire étriquée 3-2 après prolongation contre les Bellinzona Snakes vendredi en Swiss League. Malgré un avantage de deux buts, les Abeilles ont vues les Tessinois revenir au score à la fin de temps réglementaire. Développement suit. /fph
Le HCC se fait peur au Tessin
Victoire compliquée du HC La Chaux-de-Fonds qui a dominé les Bellinzona Snakes 3-2 après prolongations ...
RTN
