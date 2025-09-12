Le HCC se fait peur au Tessin

Victoire compliquée du HC La Chaux-de-Fonds qui a dominé les Bellinzona Snakes 3-2 après prolongations ...
Le HCC se fait peur au Tessin

Victoire compliquée du HC La Chaux-de-Fonds qui a dominé les Bellinzona Snakes 3-2 après prolongation vendredi au Tessin en Swiss League de hockey sur glace.

Louis Matte (Photo : Bertrand Pfaff) Louis Matte (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds a signé une victoire étriquée 3-2 après prolongation contre les Bellinzona Snakes vendredi en Swiss League. Malgré un avantage de deux buts, les Abeilles ont vues les Tessinois revenir au score à la fin de temps réglementaire. Développement suit. /fph 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Ajoie subit la loi des Zurich Lions

Ajoie subit la loi des Zurich Lions

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:33

Lausanne se joue encore de Fribourg

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 08:37

Une deuxième défaite pour Bienne

Une deuxième défaite pour Bienne

Hockey    Actualisé le 11.09.2025 - 22:17

Articles les plus lus

Une victoire d’entrée pour le HCC

Une victoire d’entrée pour le HCC

Hockey    Actualisé le 10.09.2025 - 00:03

Une deuxième défaite pour Bienne

Une deuxième défaite pour Bienne

Hockey    Actualisé le 11.09.2025 - 22:17

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 08:37

Lausanne se joue encore de Fribourg

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Le LHC battu, Fribourg et Genève s'imposent

Le LHC battu, Fribourg et Genève s'imposent

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 22:25

Une victoire d’entrée pour le HCC

Une victoire d’entrée pour le HCC

Hockey    Actualisé le 10.09.2025 - 00:03

Une deuxième défaite pour Bienne

Une deuxième défaite pour Bienne

Hockey    Actualisé le 11.09.2025 - 22:17

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 08:37

C'est l'heure de la reprise en National League

C'est l'heure de la reprise en National League

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 04:03

Un HCC « bien armé » entame la saison avec ambition

Un HCC « bien armé » entame la saison avec ambition

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 11:22

Le LHC battu, Fribourg et Genève s'imposent

Le LHC battu, Fribourg et Genève s'imposent

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 22:25

Une victoire d’entrée pour le HCC

Une victoire d’entrée pour le HCC

Hockey    Actualisé le 10.09.2025 - 00:03