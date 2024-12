Toms Andersons : « Du moment qu’on gagne et que mes coéquipiers sont contents, je suis aussi content »

Deux jours de repos et ça repart. Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont juste eu le temps de digérer leur repas de Noël avant de rechausser les patins et poursuivre leur saison de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles se déplacent ce samedi à Winterthour, à 17h30. Une rencontre à suivre évidement sur RTN avec le commentaire de Damien Piscopiello.

Jouer entre Noël et Nouvel an, ça ne stresse pas les Chaux-de-Fonniers, comme le souligne leur capitaine Toms Andersons. « On a eu une bonne pause à Noël, et je pense que nous sommes prêts à retourner à Winterthour. » Après la défaite contre Bâle lundi, le HCC compte quatre points de retard sur la tête du classement. Mais les protégés de Louis Matte savent aussi qu’ils ne peuvent pas prendre la rencontre contre les Zurichois, neuvièmes, à la légère : « Je pense que dans cette ligue, tu peux gagner et perdre contre chaque équipe. On l’a déjà vu contre Winterthour, l’année passée en play-off, c’était une série difficile », rappelle le Letton du HCC.





Toms Andersons, le « playmaker »

Le capitaine chaux-de-fonnier a dû s’habituer à changer de coéquipiers dans son bloc cette saison, surtout depuis l’arrivée de Cliff Pu il y a deux semaines. Toms Andersons marque peut-être moins cette saison par rapport à la dernière, mais cela ne le trouble pas pour autant. « Je suis content quand mes coéquipiers marquent, que ce soit dans mon bloc ou dans l’équipe », martèle le Letton, avant d’ajouter en souriant : « Peut-être que si je shootais plus, il y aurait plus de pucks dans le goal. »